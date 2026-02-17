МХТ им. Чехова объявил прием заявок на IV конкурс короткометражек

Московский Художественный театр имени А.П. Чехова открывает прием заявок на Четвертый конкурс короткометражного кино.



В этом году смотр посвящен семейному кино и приурочен к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто. Тема конкурса — «Барто. 120 секунд детства».





В этом сезоне организаторы расширили географию: попробовать свои силы приглашают не только москвичей, но и студентов и выпускников киношкол со всей России. Заявки принимаются на официальном сайте конкурса до 27 февраля 2026 года. После регистрации участникам дается шесть недель на создание игрового короткометражного фильма хронометражем до 120 секунд.





Десять лучших работ, вошедших в шорт-лист, будут опубликованы в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Главный приз для победителя — возможность снять короткометражный фильм с участием артистов МХТ имени Чехова.



