В главном театре Якутии состоится премьера спектакля «СВОя война»

Саха академический театр имени П.А. Ойунского в Якутске совместно с Государственным академическим русским театром имени А.С. Пушкина представят премьеру спектакля «СВОя война».



Показы приурочены ко Дню защитника Отечества, сообщили в республиканском министерстве культуры.





В центре сюжета — доброволец с позывным «Хадаар» и женщина по имени Оксана. Постановка основана на реальных событиях и обращается к актуальным проблемам современности, раскрывая темы любви и взаимопомощи в самые трудные времена.





Режиссером спектакля выступил Андрей Борисов. Автор пьесы — Александр Седалищев.



