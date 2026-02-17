Умер актер из «Крестного отца» Роберт Дюваль

На 96-м году жизни скончался знаменитый голливудский актер Роберт Дюваль.



О смерти артиста сообщает The Hollywood Reporter.





Дюваль ушел из жизни в минувшее воскресенье в своем доме в Вирджинии. Ему было 95 лет.





«Для меня было честью работать с Робертом Дювалем. Он был прирождённым актёром — его связь с профессией, его понимание и его феноменальный дар навсегда останутся в памяти. Я буду по нему скучать», — приводит AP слова партнера Дюваля по фильму «Крестный отец» Аль Пачино.





Роберт Дюваль родился в Калифорнии. Его театральная карьера началась в 1950-х годах. Всенародную любовь и мировую славу актеру принесли роли в культовых картинах «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Апостол».



