На выставке в Петербурге представят фото, сделанные женой Толстого

Выставка, посвященная творческому наследию Софьи Андреевны Толстой, стартует 26 февраля в петербургском Государственном музейно-выставочном центре «Росфото».Организатором выступает музей-усадьба «Ясная Поляна».«Выставочный проект в Санкт-Петербурге расскажет о жене Льва Толстого как о многогранной творческой личности, — поделились деталями в пресс-службе музея. — На выставке будет представлено более 150 подлинных фотоотпечатков жены Льва Толстого. А также альбом „Из жизни Л. Н. Толстого. Снимки исключительно гр. С. А. Толстой“, изданный графиней в 1911 году в пользу погорелых крестьян окрестностей Ясной Поляны».В экспозицию войдут снимки, отражающие ключевые моменты в истории семьи Толстых. Самые ранние работы датируются 1887 годом — временем приобретения Софьей Андреевной первого фотоаппарата.Дополнят фотовыставку скульптурные изображения четы Толстых, созданные Наумом Аронсоном и Ильей Гинцбургом. Работы были переданы из фондов Государственного музея-заповедника Л. Н. Толстого. Посетить выставку можно будет до 12 апреля, уточнили в пресс-службе.