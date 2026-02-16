Стартовал прием заявок на премию им. Луначарского





Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Премия отмечает вклад работников культуры, не являющихся творческими, но необходимых для её существования.«Россия высоко ценит творцов и деятелей культуры и для них немало почётных наград. Но мы признательны и рядовым работникам культуры — тех, кто шьёт костюмы и создаёт реквизит, строит декорации и работает в библиотеке, реставрирует музыкальные инструменты и организует досуг в культурных центрах. Премия им. А.В. Луначарского позволяет им выйти на авансцену и выразить благодарность за их бесценный вклад в культуру», — отметила генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина.Заявки принимаются на сайте фонда до 3 апреля 2026 года.