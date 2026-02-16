В Хабаровске объявили победителей губернаторского театрального конкурса

В Хабаровске завершился 32-й конкурс губернатора края в области театрального искусства, передает пресс-служба краевого минкультуры.



В течение девяти дней эксперты, в числе которых ведущие деятели культуры и искусства, знакомились с постановками, выпущенными в 2025 году.





Шесть профессиональных театров региона представили на рассмотрение жюри 14 своих лучших работ.





В состав жюри вошли известные театральные критики и деятели культуры. По итогам просмотров члены жюри выбрали победителей в девяти основных номинациях. Лауреаты получат денежные премии.





Лучшим спектаклем года признана оперетта в двух действиях «Сильва» Хабаровского краевого академического музыкального театра. За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края награждена народная артистка России, артистка Хабаровского музтеатра Татьяна Маслакова.





Награду за лучшую режиссуру получил спектакль «Баллада о солдате» режиссера Хабаровского краевого театра юного зрителя Виталия Федорова.





Звание «Лучшая мужская роль года» присуждено артисту краевого театра юного зрителя Алексею Мельникову за образы часового в «Балладе о солдате» и Петра Александровича в спектакле «Отрочество». Победительницей в номинации «Лучшая женская роль года» стала артистка краевого театра драмы Анжелика Новопавловская, сыгравшая Голду в спектакле «Поминальная молитва».





«Надеждой сцены» признана артистка драматического театра Комсомольска-на-Амуре Ирина Тузеева за работы в постановках «О настоящем человеке» и «Ромео и Джульетта». В номинации «Лучшая работа художника» премия вручена Лилии Хисматуллиной за оформление спектакля «Дама с собачкой» в Хабаровском краевом театре драмы.





Победу в номинации «Лучшая работа аранжировщика (саунд-дизайн)» одержал Матвей Медведев за музыкальное оформление спектакля «Баллада о солдате» в ТЮЗе. Также отмечено «Лучшее художественно-техническое решение» Алексея Лакунцова, воплощенное в спектакле «Жизнь артиста» Драматического театра Комсомольска-на-Амуре.



