В Петербурге бывшая фабрика кондитерского магната Ландрина получила охранный статус

В Санкт-Петербурге здание бывшей шоколадной фабрики, принадлежавшей известному купцу и кондитеру Георгу Ландрину, официально признано памятником регионального значения.



Соответствующее распоряжение выпустил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).





Как сообщается на официальном сайте ведомства, в единый государственный реестр объектов культурного наследия включено «Здание шоколадной фабрики Г.М. Ландрина», расположенное по адресу: проспект Римского-Корсакова, дом 9, литера А.





Историческая постройка была возведена в период с 1876 по 1878 год. Автором проекта выступил архитектор Август Пуаро, который выполнил здание в приемах эклектики, использовав при этом характерные мотивы неоготики.





Специалисты КГИОП отмечают высокую степень сохранности объекта.







