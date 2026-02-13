В Национальном центре «Россия» вручили премию «Герои большой страны»

В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов III Национальной кинопремии «Герои большой страны».



Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и призвано отметить кинопроекты, вносящие вклад в формирование образа современного героя и популяризацию нравственных ориентиров. На конкурс в этом году было подано более 500 заявок. В шорт-лист премии вошли 55 проектов. Их оценивало экспертное жюри под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артема Жоги.

Победители были определены в нескольких ключевых номинациях. Лучшим в категории «Герои семьи» признан фильм «Десять дней до весны». В номинации «Герои — строители будущего» отмечен проект «Екатерина Великая».





Награду за лучший проект о науке и технологиях получила картина «Берлинская жара». В номинации «История и смыслы» победу одержал проект «В списках не значился».





Лучшим в категории «Служение и честь» стал фильм «Комитет». Номинацию «Мечты о будущем» выиграл проект «Один хороший день». Среди детских кинопроектов первое место заняла «Любопытная Варвара».





Жюри также отметило лучших профессионалов отрасли. Приз за лучшую режиссуру вручен Максиму Бриусу за работу над сериалом «Группа крови». Лучшими сценаристами признаны Ренат Хайруллин, Максим Депутатов и Михаил Волобуев, написавшие сценарий к фильму «Варшава 21».









Фото: Ассоциация продюсеров кино и телевидения В категории «Лучший игровой сериал» победил проект «Дорогой Вилли». Специальный приз за создание образа героя присужден сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь».







