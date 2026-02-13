На 71-м году жизни скончался курский художник Олег Радин. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.





«Для курян он был больше, чем просто человек творчества. Основатель галереи „АЯ“, художник-авангардист, краевед, активист. Он организовывал выставки, перформансы, лекции, творческие встречи. Он сам был искусством — порывистым, человеком „не для всех“. Загадочным, но открытым и принимающим», — говорится в сообщении.





Хинштейн отметил, что живопись для Радина была всей его жизнью.





«Я счастлив был узнать его. Совсем недавно поздравлял его с юбилеем. Он был полон планов и задумок, делился ими. Одна из главных целей его жизни — увековечение памяти Казимира Малевича. Многие десятилетия Радин был увлечен поиском архивных документов, связанных с великим художником и его жизнью в Курске», — сказал губернатор.



Александр Хинштейн назвал уход художника большой потерей для всего региона. Он выразил соболезнования в связи со смертью Олега Радина.



