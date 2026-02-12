В Смоленске откроется музей скульптора Альберта Сергеева

В Смоленске в день 100-летия народного художника РСФСР и почетного гражданина города Альберта Сергеева, 30 апреля, откроется музей-мастерская скульптора, сообщает министерство культуры и туризма региона.



Мемориальное пространство разместится в легендарном Доме специалистов на проспекте Гагарина — именно там долгие годы творил автор памятников Твардовскому, Теркину и Исаковскому.





Идея создания музея появилась в январе 2024-го. По словам директора Смоленского музея-заповедника Тамары Орловой, при участии семьи скульптора отобрано около 300 предметов, из которых свыше 70 — подлинные работы Альберта Георгиевича Сергеева из фондов музея. Среди главных экспонатов коллекции — композиция «Земляки», деревянная скульптура «Зеленые яблоки» и бронзовый «Портрет матери». Сейчас реставраторы ведут работу по консервации артефактов.





Пространство музея также получит оборудование для мастер-классов.





«Важно не просто открыть музей, а сделать его живым и доступным. Строгие сроки и качество — наш приоритет», — сказала зампред регионального правительства Анастасия Гапеева.



