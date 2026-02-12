Фестиваль «Спасская башня» пройдет с 21 по 30 августа

XVIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» состоится на Красной площади в Москве с 21 по 30 августа 2026 года.



Мероприятие проводится во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.





«В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина XVIII Международный военно-музыкальный фестиваль „Спасская башня“ в 2026 году пройдет в Москве на Красной площади с 21 по 30 августа. Фестиваль проводится по поручению президента с 2007 года. Можно с уверенностью констатировать, что за 17 лет своей истории фестиваль перерос формат локального проекта и стал культурным явлением международного уровня», — отметили организаторы.









Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва" В 2025 году в фестивале участвовал 21 коллектив из 10 государств, включая страны ШОС и БРИКС. Свои традиции, историю и достижения на Красной площади представили делегации из России, Беларуси, Казахстана, Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), Монголии, Италии, ОАЭ, Эфиопии, Буркина-Фасо и Зимбабве. Россию традиционно представили ведущие оркестры силовых структур — Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Всего в прошлогоднем смотре приняло участие свыше 1,6 тысячи военнослужащих.







