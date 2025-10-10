В Москве открылась выставка живописи «Интерфейсы реальности»

В Столичной галерее художников открылась выставка Виктора Сафонкина «Интерфейсы реальности».





Проект представляет более 30 живописных полотен, созданных Сафонкиным с 2013 по 2022 год. Картины исследуют, как наш мозг формирует «систему обратной связи» с миром через чувства и импульсы и как художественное мышление способно выйти за пределы этой модели, открывая новые горизонты понимания себя и окружающей действительности. Фантастические и символические образы в творчестве Сафонкина служат осмысленными «интерфейсами», помогающими зрителю расшифровать внутренний мир автора и пересобрать собственную картину реальности.





Виктор Сафонкин — известный художник, впервые представивший свои работы на персональной выставке в 1991 году в Санкт-Петербурге. С тех пор он стал участником международных проектов в Швейцарии, Германии, Дании, США и других странах. Он является лауреатом приза Международного альянса Сальвадора Дали, обладателем диплома чешской Академии Масарика и медали Франца Кафки. Произведения Сафонкина хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.





Экспозиция будет открыта для посещения по 16 октября.





Фото предоставлено организатором