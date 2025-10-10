В Москве отреставрировали Восточный флигель усадьбы Воронцово

Столичные власти завершили реставрацию Восточного флигеля в усадьбе Воронцово.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.





В своем обращении градоначальник подчеркнул важность проделанной работы.





«Завершена реставрация Восточного флигеля усадьбы Воронцово — жемчужины усадебной архитектуры. Это значимое событие для сохранения культурного наследия Москвы. Усадьба Воронцово — уникальный памятник садово-паркового искусства и архитектуры, любимое место отдыха москвичей и гостей столицы», — написал Собянин.





По словам мэра, реставраторы обновили фасады, кровлю и стропильную систему, а также восстановили историческое завершение купола со шпилем. Внутри здания были установлены филенчатые двери, уложен наборный паркет с декоративной розеткой, смонтированы осветительные приборы, созданные по старинным образцам.



Итогом работ, как отметил мэр, стало возвращение зданию его исторического облика: «Здание приобрело первозданную красоту и роскошь. Открытие запланировано на 2026 год».





Фото: кадр видео