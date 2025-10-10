Мединский открыл Первую Нижегородскую книжную ярмарку

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие книжной ярмарки.





Открыл мероприятие помощник президента России, председатель — первый секретарь Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский, передает ТАСС. Мероприятие будет проходить в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября.





«Каждый год я с большим удовольствием буду приезжать сюда и рекомендовать членам Союза писателей России делать то же самое, потому что Нижний Новгород сейчас делает значительные шаги к тому, чтобы стать центром литературной и издательской деятельности в стране. <...> Все это свидетельствует о правильном понимании литературоцентричности нашей культуры», — сказал Мединский. Он добавил, что литература всегда была основой для каждого человека.





Гостей ждут творческие встречи, интерактивы, лекции, мастер-классы и презентации книг.





Свыше 65 ведущих издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов представят новинки художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы. Запланировано более 50 встреч с современными авторами, среди которых Захар Прилепин, Эдуард Веркин, Герман Садулаев, Лев Наумов, Олег Рябов, Екатерина Рождественская, Ася Лавринович, Олег Демидов и другие. О своих творческих проектах также расскажут режиссеры Ольга Акатьева, Егор Михалков-Кончаловский и блогер Кристина Потупчик.





В рамках празднования Года защитника Отечества подготовлена специальная программа. 10 октября состоится творческая встреча с Захаром Прилепиным, а также вечер Z-поэзии. На следующий день, 11 октября, пройдет круглый стол «Z-проза». Ирина Бугрешева представит свою книгу «Я трогаю войну руками». Ряд мероприятий будет посвящен экранизациям книг. О создании фильма «Авиатор» по одноименной книге Евгения Водолазкина расскажут режиссер картины Егор Михалков-Кончаловский, продюсер Сергей Катышев, а также журналист и блогер Суссана Альперина. Детскую аудиторию 11 октября на площади перед ярмаркой ждет чаепитие с героями нового фильма «Алиса в Стране чудес» и встречи с детскими авторами Валентином Постниковым и Дмитрием Емецом. Писатель Эдуард Веркин, в свою очередь, представит роман «Сорока на виселице».





Ярмарка проходит в рамках «Российской книжной недели» при поддержке правительства области, Российского книжного союза и ассоциации «Читающая Россия».





Фото: Pixabay