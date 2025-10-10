Хабенский удостоен награды за лучшую мужскую роль на фестивале «Маяк»

На фестивале актуального российского кино «Маяк» народный артист РФ Константин Хабенский признан лучшим актером за работу в картине «Здесь был Юра».





«Поздравляю всех создателей фильма „Здесь был Юра“, всех партнеров с премьерой, которая прошла на прекрасном фестивале „Маяк“. Хочу сказать спасибо за то, что я получил возможность посмотреть на красоту этого мира, которая для многих уже стала обычностью, глазами большого ребенка. Это было очень интересно и увлекательно. Отдельное спасибо всем зрителям, которым эта работа показалась хоть немножко интересной», — сказал Хабенский в видеообращении.





В конкурсной программе полнометражного кино было представлено девять картин, включая фильм «Огненный мальчик» Надежды Михалковой, хоррор «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой и «Фейерверки днем» Нины Вологой.





Программа короткометражных фильмов, показанная 6 октября, состояла из семи работ, среди которых «Беги, река!» Анастасии Остапенко и «Животные» Родригу Рибейру.





Вне конкурса зрители увидели четыре проекта: фильм открытия «Лермонтов», классику советского кинематографа «Летят журавли», российскую премьеру ленты Ричарда Линклейтера «Новая волна» и первые серии телесериала Или Малаховой «Маяк».





Фото: фестиваль "Маяк"