Вторую часть фильма «Страсти Христовы» Мэла Гибсона снимут с другими актерами

Оригинальный актерский состав в сиквеле фильма «Страсти Христовы» Мэла Гибсона возрождать не будут, пишет Page Six со ссылкой на инсайдера.





Продолжение фильма Мэла Гибсона начнут снимать в Риме с новыми исполнителями. В настоящее время в Риме проходят встречи с актерами.





Решение о замене актеров связано с тем, что с оригинальным составом потребовалось бы много работы — цифровые технологии плюс согласование графиков. Проект находится на стадии подготовительного производства уже несколько месяцев, добавил источник.





Работа над продолжением хита 2004 года была заблокирована из-за нескольких скандалов с участием самого Гибсона в последующие годы. Из-за ряда противоречивых инцидентов, включая арест за вождение в нетрезвом виде, а также антисемитские высказывания, некогда звезда первой величины был отлучен от Голливуда, а крупные студии стали избегать с ним работы.





В 2016 году Гибсон получил номинацию на «Оскар» за режиссуру военного фильма «По соображениям совести». Возвращение режиссера к теме Христа может снова привести его в список номинантов.





По данным Variety, давно откладываемый фильм будет разделен на две части, выход которых намечен на 2027 год. Первая картина собрала в мировом прокате 610 миллионов долларов при бюджете в 30 миллионов.





Фото: кадр из фильма «Страсти Христовы»