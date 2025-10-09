Дальневосточная кинопремия подвела итоги в Улан-Удэ

В Улан-Удэ завершилась II Дальневосточная кинопремия, национальная награда за вклад в развитие кинематографии региона, передает пресс-служба Министерства культуры РФ.



Церемония награждения прошла в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева при участии Национального оркестра Республики Бурятия под управлением Жаргала Токтонова и других творческих коллективов.





От имени министра культуры Ольги Любимовой было зачитано приветственное слово. Глава ведомства подчеркнула, что «в профессиональной среде растет интерес к кинопремии и увеличивается количество заявок», что приводит к тому, что «событие объединяет представителей творческой индустрии и усиливает роль региона как культурного центра Дальнего Востока».



Свои обращения также направили заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.





В числе победителей были отмечены различные кинематографические работы. Лучшим дебютом была признана документальная картина «Испытание Севером» с продюсером Алексеем Ивановым. Награду за лучший короткометражный фильм получил якутский мультфильм «Мунха». Оргкомитет вручил три специальных приза: режиссеру сериала «Челюскин. Первые» Степану Коршунову, а также посмертно актеру Валерию Гуляеву и основателю бурятской киноиндустрии Евгению Замалиеву. Специальным призом за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока был отмечен ВГИК. Награда за лучший сценарий досталась Ольге Погодиной-Кузминой за фильм «Золото Умальты», за лучшую режиссуру — Олегу Штрому за работу «9 секунд», а лучшим полнометражным фильмом были признаны якутские «Легенды вечных снегов» Алексея Романова.





В рамках кинопремии также прошел образовательный интенсив, где участникам рассказали о мерах поддержки, питчингах и о том, как начать производство анимационных фильмов и сериалов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ