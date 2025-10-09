Юбилей Русского дома в Брюсселе отметили джазовым концертом

В Брюсселе юбилей Русского дома отпраздновали джазовым концертом в исполнении музыкантов-гнесинцев.





Торжественный вечер был приурочен к 30-летию Русского дома. В рамках празднования состоялся джазовый концерт артистов Российской академии музыки имени Гнесиных «Дипломатия джаза».





Мероприятие также посвятили 100-летию народной дипломатии в СССР, официальной точкой отсчета которой стало создание в 1925 году Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС). Это общество объединяло выдающихся деятелей культуры мирового уровня, таких как режиссер Сергей Эйзенштейн, писатели Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Илья Эренбург, композиторы Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович.





«Сегодня мы отдаем дань уважения столетней истории народной дипломатии — этой уникальной силе, которая вопреки всем обстоятельствам создает пространство для доверия между людьми и культурами, — отметил в своем приветственном слове посол России в Бельгии Денис Гончар. — Особенно отрадно, что в непростой период Русский дом в Брюсселе продолжает оставаться востребованной площадкой для прямого общения, а наши мероприятия находят такой живой отклик у зарубежной публики и соотечественников. Искусство, и в особенности музыка, служит для этого универсальным языком, и сегодняшний вечер — яркое тому подтверждение».





В музыкальной программе «Дипломатия джаза» выступили народный артист России Даниил Крамер и декан факультета музыкального искусства эстрады Гнесинки Валерий Гроховский. Также сообщается, что турне музыкантов включает концерты в Гааге и Люксембурге.





Познакомиться с историей Русского дома гости концерта могли на специальной выставке в фойе, где были представлены материалы о его деятельности и самых заметных событиях за три десятилетия.





Фото: Pixabay