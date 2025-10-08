На «Ленфильме» пройдет кинофорум памяти Марлена Хуциева

Кинофорум памяти Марлена Хуциева пройдет на «Ленфильме» при поддержке Института кино и телевидения.



Мероприятие состоится с 9 по 11 октября 2025 года на площадках СПбГИКиТ и в кинозале «Ленфильма» и будет посвящено 100-летию со дня рождения советского и российского кинорежиссера, сценариста и актера.





В программе кинофорума запланированы показы и обсуждения фильмов мастера, лекции и мастер-классы от экспертов киноиндустрии, а также круглые столы и дискуссии о влиянии наследия Хуциева на развитие отечественного кинематографа.









Фото: Максим Блинов/РИА Новости



