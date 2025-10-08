Минкультуры окажет содействие «Ленфильму» в создании антикризисной программы

Министерство культуры РФ окажет содейтвие «Ленфильму» в формировании антикризисной программы. Соответствующее заявление сделала министр Ольга Любимова в ходе заседания профильного комитета Госдумы.





Ольга Любимова подчеркнула, что федеральное ведомство продолжит помогать студии, несмотря на то, что она стала частью региональной повестки.



«Если студия стала частью региональной повестки, это не значит, что федеральное ведомство не будет помогать. <...> Все, что касается долгов — сложнее. <...> Строчки на погашение долгов у Министерства культуры РФ не существует. Тем не менее, это не отменяет того, что мы будем помогать нашим коллегам создавать кризисный план, как и перечень мероприятий, которые мы должны поддержать в дальнейшем», — сказала министр.





Содействие будет оказано в области кинопроизводства, фестивалей и организации культурных событий.



Ранее президент Владимир Путин одобрил предложение о передаче «Ленфильма» Санкт-Петербургу. Старейшая киностудия России, известная по фильмам «Чапаев», «Человек-амфибия» и «Золушка», теперь будет специализироваться на патриотическом и историческом кино.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ