В Чили пройдет третья школа ГИТИСа

В Чили пройдет второй, очный этап школы ГИТИСа.





Очная часть пройдет с 7 по 22 октября в Сантьяго, Осорно и Темуко.





В составе делегации — проректор ГИТИСа Марина Кирюшкина, старший преподаватель кафедры режиссуры драмы Екатерина Гранитова-Лавровская, профессор кафедры современной хореографии Рамуне Ходоркайте, преподаватель сценического движения Роберт Елкибаев, театровед Екатерина Данилова и руководитель Русского дома в Чили Нина Миловидова.





Программа включает не только обучение, но и культурный обмен: в Осорно и Темуко пройдут мастер-классы, а в Русском доме в Сантьяго — выставка российского образования.





Главным событием школы станет спектакль, созданный на основе двух произведений: «Каменного гостя» Александра Сергеевича Пушкина и пьесы «Севильский озорник, или Каменный гость» Тирсо де Молины. Инсценировку специально для проекта написала режиссер Екатерина Гранитова-Лавровская. После премьеры 20 октября постановку ждет самостоятельная жизнь на театральных площадках Сантьяго и других городов Чили.





Организаторами проекта выступили Министерство культуры РФ, Русский дом в Чили и Университет Чили.





Фото: Pixabay