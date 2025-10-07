Путин учредил новую премию для поощрения проектов для детей

07.10.2025

В России появилась новая президентская премия в сфере культуры.

Указ об учреждении новой премии подписан президентом Владимиром Путиным. Награда будет ежегодно присуждаться за произведения и проекты, адресованные детям и молодежи.

 «Премия <...> является высшим признанием заслуг деятелей культуры и российских организаций, осуществляющих свою деятельность в области культуры, перед государством и обществом в просвещении и воспитании подрастающего поколения», — говорится в документе.

Премией будут отмечены талантливые произведения, творческие и исследовательские проекты, работа в сфере просвещения.

Фото: пресс-служба Кремля