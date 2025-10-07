Стартовал конкурс на эскиз памятника народному артисту Кириллу Лаврову

Объявлен старт всероссийского архитектурного конкурса на эскизный проект памятника народному артисту СССР Кириллу Лаврову.

Инициатива установки монумента исходила от Союза театральных деятелей и БДТ, а организатором выступил Комитет по градостроительству и архитектуре.

К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники и творческие коллективы со всей России. Перед ними стоит задача предложить эскизный проект памятника вместе с концепцией тематического благоустройства территории Ораниенбаумского сада Петроградского района, где уже был установлен закладной камень.

Памятник планируется установить здесь в 2026 году — к 101-летней годовщине со дня рождения Кирилла Лаврова. При работе над проектом конкурсантам следует обратиться к архивным материалам, уделив внимание внешнему сходству. Прием заявок продлится до 12 декабря, а подведение итогов состоится в декабре 2025 года. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте КГА в разделе «Деятельность» — «Градостроительные конкурсы».

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости