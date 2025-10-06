Фестиваль «Есениада-2025» прошел в Казахстане

В Казахстане прошёл фестиваль «Есениада-2025», сообщает Московский дом соотечественника.



Мероприятие было посвящено юбилею Сергея Есенина — 3 октября исполнилось 130 лет со дня рождения поэта.





Финал конкурса состоялся в Таразе, который выбрали неслучайно — именно в этом городе находится единственный в Казахстане памятник поэту. На сцене выступили юные таланты — певцы, музыканты и артисты, прошедшие в финал.





По словам организаторов, фестиваль приобрёл большую популярность, поступило множество заявок на участие. Проведение фестиваля инициировала русская община «Радонеж» Жамбылской области.



По мнению организаторов, фестиваль стал большим шагом на пути к укреплению духовных связей между народами Казахстана и России.









Фото: РИА Новости







