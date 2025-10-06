Выставка «Россия и мир» открылась в Русском доме в Душанбе

В Русском доме в Душанбе в понедельник начала работу выставка «Россия и мир».

Проект рассказывает о вкладе России в мировую цивилизацию. Как сообщает телеграм-канал представительства Россотрудничества, экспозиция познакомит гостей с достижениями отечественных учёных, деятелей культуры и других выдающихся представителей страны.

Организацией проекта занимался фонд «Моя история» при поддержке Минпросвещения РФ и представительства Россотрудничества. Значительная часть выставки посвящена совместной работе России и Таджикистана в сфере образования.

В программу мероприятий включены Дни профориентации для старшеклассников школ Душанбе. Участники смогут пройти специальные тесты, а консультанты помогут им определить склонности к различным наукам.