Выставка «Россия и мир» открылась в Русском доме в Душанбе

В Русском доме в Душанбе в понедельник начала работу выставка «Россия и мир».





Проект рассказывает о вкладе России в мировую цивилизацию. Как сообщает телеграм-канал представительства Россотрудничества, экспозиция познакомит гостей с достижениями отечественных учёных, деятелей культуры и других выдающихся представителей страны.





Организацией проекта занимался фонд «Моя история» при поддержке Минпросвещения РФ и представительства Россотрудничества. Значительная часть выставки посвящена совместной работе России и Таджикистана в сфере образования.





В программу мероприятий включены Дни профориентации для старшеклассников школ Душанбе. Участники смогут пройти специальные тесты, а консультанты помогут им определить склонности к различным наукам.







