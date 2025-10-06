Объявлена программа кинофестиваля «Послание к человеку»

Объявлена программа 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку».



В юбилейном смотре, который пройдет с 17 по 25 октября 2025 года, примут участие кинематографисты из 35 стран. В конкурсном отборе, выбранном из 2900 заявок из 95 стран, представлено 82 картины.





В центре международного конкурса — темы, интересовавшие фестиваль с момента его основания.



«Мы собрали фильмы, которые живут в сложном диалоге. Говорят о болезненном настоящем и не менее болезненном прошлом... о реальности, подрывающей любые социальные концепты... Вы увидите, как продолжает растворяться когда-то плотная граница между fiction и non-fiction... Каждый из фильмов конкурса — о человеке как о части громадного мира и в то же время о самодостаточной единице, существе, которое само по себе равно целой вселенной», — отметил председатель отборочной комиссии Василий Степанов.





В программу полного метра вошли картины: «Новое начало» (Бельгия), «Говори со мной, ветер» (Сербия, Словения, Хорватия), «Комендант» (Израиль), «Грациано: история отшельника» (Бельгия, Германия), «Поля падения» (Россия), «Крестная» (Бельгия, Франция), «Истории израненной земли» (Ливан) и «Всегда» (США, Франция, Китай, Тайвань).





Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.





Фото: Freepik