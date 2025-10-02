В Театре Вахтангова наградили лауреатов премии «Театральный роман»

Церемония вручения премии в области литературы о театре «Театральный роман» состоялась в Арт-кафе Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.



В рамках торжественного вечера были объявлены имена лауреатов, которых определило жюри, а также вручены специальные призы.





«Театральный роман» — единственный в мире конкурс, посвященный книгам о театре, который призван поддерживать авторов, исследователей, критиков и издателей, сохраняющих театральную память и развивающих науку о театре. Премия также поддерживает интерес к театральной литературе, объединяет профессионалов и молодых авторов, развивает читательскую аудиторию с помощью своих просветительских проектов: телеграм-канала «Театральные книги» и благотворительной акции «Непыльные книги».





В текущем году новым учредителем премии выступила Гильдия театроведов, театральных критиков и театральных издателей, созданная ГИТИСом и Союзом театральных деятелей РФ. Соучредителями премии стали Государственный институт искусствознания и Бахрушинский театральный музей.





На конкурс было подано более 80 заявок, из которых для участия отобрали 62 книги, изданные в 2023–2024 годах. В длинный список вошло 20 изданий — от фундаментальных научных трудов до мемуаров и иллюстрированных альбомов.





Фото: АГН "Москва"