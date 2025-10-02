Фильм «Простая случайность» не выйдет в России из-за несоответствия законам

02.10.2025
Минкультуры России не выдало прокатного удостоверения фильму «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи, лауреата Каннского кинофестиваля.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, «решение связано с несоответствием фильма законодательству РФ».
«Отказано в выдаче прокатного удостоверения фильму „Простая случайность“», — заявили в министерстве.
Правовым основанием для этого решения стала ст. 5.1 закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», которая не позволяет выдать удостоверение фильму, содержащему материалы, нарушающие законодательство, в том числе пропагандирующие насилие, жестокость и нетрадиционные связи.
В результате картина, выход которой в российский прокат был запланирован на 30 октября, не будет показана в кинотеатрах, о чем 1 октября сообщила кинокомпания-дистрибьютор «Русский репортаж».
