Сериал «Тайна об отряде 731» удостоен премии Silk Road Global News Awards

Документальный сериал «Тайна об отряде 731» получил премию Silk Road Global News Awards, сообщает Ассоциация документального кино Союза кинематографистов России.





На форуме «Один пояс, один путь» в Куньмине в Китае проект получил международную награду в номинации «Лучшее видео». Церемония награждения прошла с участием 200 представителей из 87 стран.





Документальный сериал рассказывает о Хабаровском судебном процессе 1949 года над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, которые обвинялись в создании бактериологического оружия и испытании его на людях во время Второй мировой войны.





Производством сериала занималось Хэйлунцзянское телерадиовещание (Heilongjiang Broadcasting Station) в партнерстве с Japan ARC Planning Committee (Япония) и Евразийской академией телевидения и радио (ЕАТР). Проект состоит из 10 серий по 15 минут каждая. Над его созданием работала международная команда, включающая режиссера Цуй Хунъюя, операторов Ван Линя и члена Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России Альберта Самойлова из Хабаровска, продюсера Яо Дунмэй, сопродюсера Валерия Рузина и агента по информационному сопровождению Людмилу Бакееву.





Премия Silk Road Global News Awards является ежегодной наградой, организуемой Альянсом информационного сотрудничества «Один пояс, один путь» и газетой «Жэньминь жибао». Победители выбираются в четырех номинациях: «Лучший репортаж», «Лучшая фотография», «Лучшее видео» и «Лучшая инновация». В конкурсе 2025 года участвовали 5 тысяч работ из 110 стран и регионов, а жюри отобрало 58 победителей из 37 стран, включая 4 обладателей Гран-при, 16 номинантов и 38 финалистов.





Фото: Союз кинематографистов России