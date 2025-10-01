В Москве пройдет вечер памяти Марлена Хуциева

Вечер памяти Марлена Хуциева «На светлой стороне улицы» пройдет в Москве 4 октября.





Мероприятие пройдет в день 100-летия со дня рождения великого режиссера. Он пройдет в формате творческой мастерской, где ученики мастера продолжат его сценарный замысел, начатый когда-то фразой: «На светлой стороне улицы шел...», сообщили в Союзе кинематографистов России.





Отмечается, что воспоминания выпускников мастерских Хуциева разных лет, уникальная хроника и фотографии из личных архивов, а также фильм «Тополиный пух Марлена Хуциева» позволят по-новому взглянуть на многогранность личности режиссера. Гости услышат отрывки из книги «Марлен» и увидят выступления Александра Басова, Александра Бруньковского, Наргизы Окруашвили и других участников вечера.





Местом проведения станет галерея-киноклуб «Иль Телем».





Фото: Александр Бруньковский/Союз кинематографистов России