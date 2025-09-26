Выставка Ани Жёлудь «Вдох выдох» откроется в Мультимедиа Арт Музее

В Мультимедиа Арт Музее 27 сентября откроется выставка работ Ани Жёлудь.





Выставка представляет собой своеобразный конспект творчества художницы, не претендующий на полноту, но включающий большинство ее этапных, концептуально значимых работ, рассказали организаторы.





Выставка «Вдох выдох» организована совместно с «Росизо» и станет масштабным показом наследия Ани Жёлудь.





Творчество Жёлудь, без которого трудно представить отечественное искусство первой четверти XXI века, получило признание очень рано: номинации на «Инновацию» и премию Кандинского, выставка в Русском музее и участие в Венецианской биеннале — все это произошло, когда художнице было немногим больше двадцати лет.





На выставке будут представлены этапные работы из фондов «Росизо»: картины «Шкаф», «Пылесос», «Тележка» и объекты «Юбка», «Белое платье», «Телевизор».





Увидеть экспозицию можно будет до 30 ноября 2025 года.





