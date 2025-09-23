Росизо представит в Туле выставку «Смыслы и промыслы»

Росизо представляет в Туле выставку «Смыслы и промыслы».



Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Народные художественные промыслы», который знакомит зрителей с народным искусством различных областей России по географическому принципу. Ранее проект был показан в Оренбурге, а теперь его принимает Тула.





Экспозиция разместится в Тульском музейном объединении и будет открыта с 3 октября по 30 ноября 2025 года. К формированию выставки присоединились Государственный музей искусства народов Востока, Национальный музей Республики Татарстан, Союз художников России, народные мастера и частные собрания.





Особенностью тульской версии является ее камерность. Выставка в Туле — самая камерная в серии. Небольшие залы местного Музея изобразительных искусств позволяют сконцентрироваться на каждом предмете. Центральными элементами стали два двухметровых кружевных панно. Сотрудничество с музеем, который часто экспонирует народное искусство, позволило изменить состав выставки, чтобы показать именно то, что станет для любителей искусства настоящим открытием.





Фото предоставлено организатором