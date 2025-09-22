Более 150 музыкантов приняли участие в конкурсе «Viva Maestro!»

Свыше 150 музыкантов приняли участие в первом международном фестивале классического искусства «Viva Maestro!» в Минске, передает ТАСС.



Как сообщили организаторы, мероприятие стало масштабным событием в культурной жизни.





«Международный фестиваль классического искусства „Viva Maestro!“ впервые прошел в Минске 20 сентября, собрав на одной сцене как молодых музыкантов из России и Беларуси, так и известных исполнителей мировой величины. В нем приняли участие более 150 музыкантов. Мероприятие организовано фондом „Искусство, наука и спорт“ при поддержке посольства России в Республике Беларусь», — заявили устроители.





В Белорусской государственной филармонии молодые музыканты из Москвы, Минска, Казани, Белгородской и Курской областей выступили вместе с симфоническим оркестром под руководством Александра Высоцкого. В их исполнении прозвучала музыка Мендельсона, де Фальи, Сен-Санса, Бизе, Пуччини, Чайковского, а также современных композиторов.





Центральным элементом вечера стало выступление знаменитого пианиста Вадима Руденко, к которому присоединились солисты Большого театра Беларуси.





Помимо концерта, в преддверии фестиваля Вадим Руденко провел для учащихся творческую встречу, где обсудил с ними нюансы исполнительского процесса и роль музыки в современности.





Минский концерт завершил фестиваль, стартовавший в Санкт-Петербурге на сцене Государственной академической капеллы еще 31 мая.





Фото: Freepik