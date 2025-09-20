В Москве пройдет гранд-финал конкурса «Интервидение»

Финал международного песенного конкурса «Интервидение» состоится в субботу на сцене московской Live Арены.





Представители 23 стран представят свои номера на конкурсе.





В финальном шоу примут участие артисты из Белоруссии, США, Китая, Индии, Сербии, Кубы, Катара, Египта и многих других государств.



Шоу откроет кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар с композицией «Guaguancó», а российский певец Shaman выступит под девятым номером с песней «Прямо по сердцу». Завершит конкурсную программу представитель Индии Раухан Малик с песней «Любовь».





Прямую трансляцию мероприятия проведет Первый канал. Как сообщал его генеральный директор Константин Эрнст, шоу начнется в 20:30 и продлится 3,5 часа с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 30 млн рублей и хрустальный кубок. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, у конкурса есть все шансы стать ежегодным.





«Есть интерес, уже несколько наших коллег проявили такое желание — принять такой конкурс в следующем году и через два года. Я надеюсь, мы сделаем этот конкурс ежегодным», — сказал Сергей Лавров.





Идея проведения конкурса в России была предложена министром культуры Ольгой Любимовой еще в ноябре 2023 года на IX Санкт-Петербургском форуме объединенных культур, а в феврале 2025-го президент Владимир Путин подписал указ о его проведении в Москве и области. Мероприятие является возрождением конкурса, который проводился в 1965–1980-х годах.









