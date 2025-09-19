В Грозном стартовал Северо-Кавказский театральный форум

В Грозном начал работу Северо-Кавказский театральный форум, организованный Союзом театральных деятелей России (СТД).



Мероприятие собрало порядка 120 представителей сферы культуры, сообщает ТАСС.





Выступая на церемонии открытия, министр культуры региона Иса Ибрагимов подчеркнул, что проведение форума в стенах Национальной библиотеки, носящей имя классика чеченской литературы А. А. Айдамирова, глубоко символично.



«Это признание богатого культурного потенциала Чеченской Республики и всего Северо-Кавказского региона. Уверен, что диалог, начатый в Красноярске, получит здесь, на гостеприимной чеченской земле, новое глубокое звучание», — сказал Ибрагимов.





Форум является вторым в цикле региональных мероприятий, которые проводит СТД в рамках создания концепции развития театрального дела России до 2035 года.





Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости







