Масштабная выставка о героях СВО открылась в Музее Победы

В Музее Победы открылась выставка «СВО. Zащитники Отечества», созданная по поручению президента России Владимира Путина.



Участниками проекта выступили в том числе Министерство культуры РФ, Министерство обороны РФ, Студия военных художников имени М.Б. Грекова.





«Главная цель экспозиции — не только увековечить память подвигов тех, кто сражается на фронтах СВО, но и наглядно показать, с кем и за что воюет Россия, какая огромная сила (как уже не раз было в нашей истории) объединилась, чтобы ослабить, а то и развалить нашу страну, отказаться от традиционных ценностей и в итоге — сломить дух. Наша задача противопоставить вражеской пропаганде правдивую, основанную на фактах и документальных свидетельствах, картину разворачивающихся событий — часто непростую, драматичную, но никого оставляющую равнодушным. Только так, я уверен, можно воспитать уважение к участникам спецоперации и желание гордиться ее героями — через знание реальных событий и эмоциональное погружение во фронтовую атмосферу спецоперации», — рассказал генеральный директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.





Новый масштабный проект разместился на двух площадках: в основном здании музея на Поклонной горе и в филиале «Г.О.Р.А.». С помощью интерактивных инсталляций, мультимедийных технологий и подлинных артефактов экспозиция повествует о судьбах реальных людей и подвигах современных воинов, защищающих жителей новых регионов России.





В главном здании посетители могут погрузиться в атмосферу фронтовой жизни и ожесточенных боев на передовой. Выставка включает шесть разделов: «Операция Z», «Голос фронта», «Хроника подвигов», «Саур-Могила», «Герои Z», «Вера». Здесь представлено более 250 реликвий, включая наградные документы, личные письма, элементы экипировки и предметы быта, переданные участниками СВО и их родными. Также экспонируются образцы вооружения, такие как беспилотники «Сибирь-2» и «Сибирячок-4».





Экспозиция проводит параллели между героями прошлого и настоящего. Отдельное внимание уделено преемственности традиций гвардейских частей, которую демонстрируют архивные фото и документы. На выставке также можно увидеть предметы церковной утвари и материалы о работе военного духовенства, включая поврежденные святыни из Успенского Николо-Васильевского монастыря.





Особой частью проекта стала «Интерактивная карта спецоперации Вооруженных Сил России на Украине», отображающая динамику боев в реальном времени. Также для посетителей работает аудиозона «Голос фронта» с современной фронтовой поэзией и песнями. Центральным элементом выставки стала копия барельефа с мемориала «Саур-Могила» в Донбассе, посвященного героям спецоперации.





Экспозицию дополняет выставка трофейной техники в музее «Г.О.Р.А.», где на площади 8 тыс. кв. метров представлено более 20 единиц подбитой техники производства стран НАТО и Украины. Среди экспонатов — бронемашины International MaxxPro, Mastiff, BMC Kirpi, боевая машина пехоты Marder, танк M1A1SA Abrams, БМП M2A2 ODS-SA «Bradley» и другие.





Фото предоставлено организатором