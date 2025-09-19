Скончался американский сценарист Джон Масиус

Американский сценарист и продюсер Джон Масиус скончался в возрасте 75 лет.





Cоздатель таких сериалов, как «Сент-Элсвер» (St. Elsewhere, 1982–1988), «Прикосновение ангела» (Touched by an Angel, 1994–2003) и «Провиденс» (Providence, 1999–2002), ушел из жизни 13 сентября, сообщает The Hollywood Reporter.





Бывшая жена сценариста, актриса Эллен Бри сообщила, что Масиус умер у себя дома в Лос-Анджелесе после девяти месяцев борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).





Карьера Джона Масиуса была отмечена двумя премиями «Эмми», которые он получил в 1984 и 1986 годах. Его последним проектом в качестве сценариста стал сериал «Сестра Готорн» (Hawthorne, 2009–2011).





