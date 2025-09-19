В Кремлевском дворце открылась выставка работ Сергея Андрияки

В Государственном Кремлевском дворце (ГКД) стартовал выставочный проект, посвященный творчеству российского акварелиста, народного художника России, основателя Школы и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.





Заместитель генерального директора ГКД Константин Ярошевский отметил, что на выставке представлены работы одного из ведущих в мире мастеров акварельной живописи, оставившего потрясающее наследие, которое насчитывает несколько тысяч акварельных произведений.





«От этих картин словно исходит особый свет, который отвлекает от суеты и ненавязчиво подправляет тончайшие внутренние настройки тех, кто вступает с ними в зрительный диалог», — сказал Ярошевский.





Как сообщила проректор по стратегическому развитию Академии акварели и изящных искусств, художница Софья Андрияка, для показа отобрано более 100 произведений.





«Мы старались отобрать работы, связанные с Россией, чтобы экспозиция имела патриотическое значение и дидактическую составляющую, поскольку очень часто во дворец приходят молодежь и дети, и хотелось, чтобы они это впитывали. Вторая часть выставки повествует о том, как наша семья связана посредством искусства. Это преемственность, которую я надеюсь сохранить», — рассказала Софья Андрияка.





Экспозиция будет доступна для посещения до 30 ноября 2025 года.





Фото: кадр видео