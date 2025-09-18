Балерине Любови Андреевой и певцу Марку Тишману присвоено звание заслуженных артистов

18.09.2025
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженных артистов РФ балерине Любови Андреевой и певцу Марку Тишману.
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист Российской Федерации“: <...> Андреевой Любови Вадимовне — артистке балета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры „Академический театр Балета Бориса Эйфмана“, <...> Тишману Марку Иосифовичу артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва», — говорится в тексте документа.
Любовь Андреева является ведущей солисткой труппы Академического театра балета Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге. Марк Тишман, известный как финалист «Фабрики звезд», сегодня успешно реализует себя в качестве певца, композитора и телеведущего.
Фото: пресс-служба Кремля