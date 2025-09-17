Артисты Самарской оперы выступят в Большом театре

В рамках Десятого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича выступит на Новой сцене Большого театра.



Гастроли запланированы на 23-24 сентября. Московской публике артисты из Самары представят проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора», в программу которого войдут «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго и «Времена года» Александра Глазунова.





Фантастический балет «Роман Бутона розы» был подготовлен Мариусом Петипа в 1904 году для Эрмитажного театра, но его постановка так и не состоялась. Мировая премьера прошла лишь в 1919 году на сцене Мариинского театра. Восстановлением балета занимался балетмейстер-постановщик Александр Чекрыгин.





Аллегорический балет «Времена года» в хореографии Мариуса Петипа был впервые представлен на сцене Эрмитажного театра в 1900 году. Над новой постановкой работали наставник-куратор проекта «Русский балет навсегда» заслуженная артистка России Марианна Рыжкина и победители фестивального проекта Благотворительного фонда Илзе Лиепа.





Премьера обеих постановок в Самаре состоялась 30 марта 2025 года.





Фото: Газета "Культура"