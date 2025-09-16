Скончался голливудский актер, основатель фестиваля «Сандэнс» Роберт Редфорд

Ушел из жизни Роберт Редфорд — голливудский актер и основатель фестиваля «Сандэнс». Редфорд скончался в возрасте 89 лет, передает Deadline.





О смерти актера сообщила его представительница Синди Бергер. По ее словам, Редфорд ушел из жизни во сне рано утром во вторник, 16 сентября 2025 года, в своем доме в штате Юта.



«Он скончался в Сандэнсе, в горах Юты, в месте, которое он любил, в окружении близких. Его будет не хватать. Семья просит об уважении к их частной жизни в этот трудный момент», — приводятся в заявлении слова Бергер.





Редфорд, родившийся в 1936 году, учился актерскому мастерству в Американской академии драматических искусств. Его прорывом в кино стала криминальная лента Джорджа Роя Хилла «Бутч Кэссиди и Санденс Кид». Впоследствии он стал одной из ключевых фигур эпохи «Нового Голливуда», снявшись в таких классических фильмах, как «Три дня Кондора», «Афера», «Великий Гэтсби» и «Из Африки» Сидни Поллака.





В 1980 году Редфорд дебютировал как режиссер с фильмом «Обыкновенные люди», который принес ему два «Оскара» — за лучшую режиссуру и лучший фильм года.





Влияние Редфорда вышло далеко за рамки актерской и режиссерской работы. В 1981 году он основал Институт «Сандэнс» для поддержки независимого кино, а в 1985 году институт взял под свой контроль американский кинофестиваль, переименовав его в Кинофестиваль «Сандэнс». Это мероприятие стало главной стартовой площадкой для таких режиссеров, как Квентин Тарантино и Стивен Содерберг.





Редфорд продолжал сниматься вплоть до 2010-х годов, а в 2018 году объявил о завершении актерской карьеры.







