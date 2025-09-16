Ушел из жизни актер Владимир Мойковский

На 79-м году жизни скончался российский актер Владимир Мойковский.





Об этом стало известно из сообщения театра драмы Карелии «Творческая мастерская», одним из основателей которого он являлся.





«Ушел из жизни наш дорогой коллега и друг, большой мастер, один из любимейших зрителями актеров, основатель „Творческой мастерской“, заслуженный артист России, народный артист Карелии Владимир Игоревич Мойковский», — говорится в сообщении учреждения.





Актер, родившийся в Ленинграде, сыграл множество ролей в спектаклях театра, включая постановки по произведениям Гоголя, Чехова и Достоевского. Также он известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Чужой».









