В Нью-Дели открылась фотовыставка о Толстом

В Русском доме в Нью-Дели прошла торжественная церемония открытия фотовыставки, приуроченной к 197-й годовщине со дня рождения Льва Толстого, сообщает ТАСС.





В экспозиции представлены уникальные снимки из коллекции музея-усадьбы «Ясная Поляна», которые иллюстрируют различные периоды жизни и творчества литературного гения. Руководитель института русского языка в Русском доме Екатерина Дыняк подчеркнула, что наследие Толстого по-прежнему оказывает воздействие на умы миллионов людей по всему миру.



«Мы собрались, чтобы почтить память одного из величайших литературных деятелей в истории, чьи произведения продолжают вдохновлять и просвещать разные поколения и культуры», — сказала Екатерина Дыняк.





О глубоком почтении к Толстому в Индии высказалась и профессор Университета имени Джавахарлала Неру Мину Бхатнагар.



«Лев Толстой является одним из самых известных русских писателей в Индии. Индийцы хорошо знакомы с его произведениями. В них можно найти суть человеческого существования, глубокий смысл нравственных и духовных ценностей. Его почитают как великого гуманиста и поборника истины и справедливости. Знаменитый индийский писатель Рабиндранат Тагор обоснованно называл Толстого «учителем человечества», — отметила Бхатнагар.







