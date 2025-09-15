«Дракула» Люка Бессона возглавил российский прокат

Фильм Люка Бессона «Дракула» (Dracula: A Love Tale, 2025) возглавил бокс-офис России и стран СНГ.





Согласно данным портала kinobusiness.com за 11-14 сентября, картина заработала за выходные 112,1 млн рублей.





Лента французского режиссера рассказывает историю любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его супругой Елизаветой. После известия о ее трагической гибели главный герой отрекается от бога. Принц готов обречь себя на бессмертие, узнав, что Елизавета может переродиться. Спустя 400 лет Дракула встречает возлюбленную в образе молодой девушки Мины. В главных ролях заняты Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/Мина).





На второй позиции рейтинга расположился мультфильм «Зверопоезд» (Falcon Express, 2025), который собрал 51,5 млн рублей за минувшие выходные. Его сюжет рассказывает о домашних животных, которые должны остановить злодея барсука Ганса. Оказавшись в заложниках на поезде, герои могут положиться только на умного енота Сокола.





Третье место по сборам занял триллер «Вниз» с Егором Кридом в главной роли, выручивший 26,5 млн рублей за уик-энд. По сюжету молодая пара оказывается запертой в лифте столичного небоскреба вместе с загадочным незнакомцем, который осведомлен о них больше, чем кажется на первый взгляд. Ситуация стремительно превращается в смертельно опасное противостояние, где случайностей не бывает, а выход из ловушки найти крайне трудно.





Аниме «Истребитель демонов: бесконечная крепость» (Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen, 2025), недоступное для просмотра в кинотеатрах России и Белоруссии, заняло второе место в странах СНГ, собрав 55,5 млн рублей. Фильм продолжает историю главного героя саги Тандзиро Камадо и его сражения с демонами.





Фото: Freepik