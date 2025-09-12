Актер Генри Кавилл получил травму при подготовке к съемкам «Горца»

Американский актер Генри Кавилл получил травму во время тренировок для фильма «Горец», передает Deadline.





В результате производство ремейка культового фильма под руководством Чада Стахелски будет отложено, вероятно, до начала следующего года.





В фильме, сценарий к которому написал Майкл Финч, также снимаются Рассел Кроу, Мариса Абела, Карен Гиллан, Джимон Хунсу, Дэйв Баутиста и Макс Чжан.





В число продюсеров входят Скотт Стаубер и Ник Несбит из UA, а также Нил Х. Мориц, компания Стахелски 87Eleven Entertainment, Джош Дэвис из Davis Panzer Productions и Луиз Роснер.



В оригинальном фильме «Горец» 1986 года снялись Кристофер Ламберт и Шон Коннери. Фильм приобрел огромную популярность в эпоху домашнего видео 1980-х годов, породив несколько сиквелов и телесериал. Первый фильм был снят Расселом Малкэхи.





Фото: кадр видео