Ольга Любимова побывала на открытии 81-го сезона Малого театра 

10.09.2025

Ольга Любимова побывала на открытии 81-го сезона Малого театра 
На открытии 81-го театрального сезона Академического Малого драматического театра — Театра Европы присутствовала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Торжественное событие состоялось на Основной сцене, где представили постановку «Братья Карамазовы», созданную по мотивам произведения Федора Михайловича Достоевского.

В планах МДТ в новом сезоне — представление пяти премьер. В их числе значатся постановка «На дне» по пьесе Максима Горького и спектакль «Двадцать четыре часа из жизни женщины» по мотивам произведений Стефана Цвейга.

Также в текущем сезоне труппа намерена гастролировать по российским городам и за рубежом.

В репертуар театра входят спектакли по произведениям великих классиков, такие как «Свои люди — сочтемся» Александра Николаевича Островского, «Чайка» Антона Павловича Чехова, «Привидения» Генрика Ибсена. Кроме того, на сцене МДТ идут постановки по книгам современных авторов, включая Леонида Зорина, Тадеуша Слободзянека и Федора Абрамова.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ