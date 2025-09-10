Ольга Любимова побывала на открытии 81-го сезона Малого театра 

На открытии 81-го театрального сезона Академического Малого драматического театра — Театра Европы присутствовала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.



Торжественное событие состоялось на Основной сцене, где представили постановку «Братья Карамазовы», созданную по мотивам произведения Федора Михайловича Достоевского.





В планах МДТ в новом сезоне — представление пяти премьер. В их числе значатся постановка «На дне» по пьесе Максима Горького и спектакль «Двадцать четыре часа из жизни женщины» по мотивам произведений Стефана Цвейга.





Также в текущем сезоне труппа намерена гастролировать по российским городам и за рубежом.





В репертуар театра входят спектакли по произведениям великих классиков, такие как «Свои люди — сочтемся» Александра Николаевича Островского, «Чайка» Антона Павловича Чехова, «Привидения» Генрика Ибсена. Кроме того, на сцене МДТ идут постановки по книгам современных авторов, включая Леонида Зорина, Тадеуша Слободзянека и Федора Абрамова.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ