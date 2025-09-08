AZ/ART представит выставку «Краснопевцев. Равновесие неравного»

В Центре современного искусства AZ/ART на Маросейке с 25 сентября 2025 года по 8 января 2026 года пройдет выставка «Краснопевцев. Равновесие неравного», приуроченная к столетию со дня рождения художника.





Экспозиция объединит более 50 живописных и графических произведений из коллекций Музея AZ, фонда «Прометей» и частных собраний. Рядом с работами мастера будут представлены уникальные артефакты из его мастерской — те самые раковины, глиняные кувшины, камни, латунные подсвечники и старинные книги, что на протяжении многих лет становились героями его полотен, рассказали организаторы.





«Искусствовед Елена Мурина писала о том, что лишь только те, кто ничего не мог поделать с предначертанием быть самим собой, — Краснопевцев, Зверев, Немухин, Вейсберг и другие — смогли безоглядно противопоставить себя официозу. Дмитрий Краснопевцев — один из моих самых любимых художников. Этот выдающийся и признанный мастер с совершенно особым голосом, художник вне всех и всего. В коллекции Музея AZ более семидесяти работ Мастера — от ранних рисунков 1940-х годов до узнаваемых метафизических натюрмортов. Выставка к его столетию — дань памяти удивительному человеку и художнику, в котором талант, личность и мировоззрение слились воедино», — рассказала Наталия Опалева, генеральный директор Музея AZ и ЦСИ AZ/ART.





Эпиграфом ко всей выставке служит портрет Дмитрия Краснопевцева кисти Анатолия Зверева — одно из лучших произведений художника. Он соседствует с ранними работами, театральными экспериментами и афишами самого Краснопевцева. Правый зал экспозиции преобразован в квартиру Рихтера, где будет звучать фортепианная музыка в исполнении великого пианиста, друга Краснопевцева. Здесь же в рамках выставки запланированы концерты современной музыки.





Основу выставки составляют живописные работы разных лет, но особое место отведено графическим листам — своеобразной «азбуке» Краснопевцева. Эти эскизы содержат элементы, которые впоследствии вырастали в его картины. Также зрители увидят тетради с записями, письмами и рисунками художника.





В программу событий выставки войдут лекции и цикл музыкальных концертов, подготовленных композитором Сергеем Терентьевым и продюсером Антоном Каретниковым при участии Фонда Николая Каретникова. Также запланирована презентация каталога живописи Дмитрия Краснопевцева, автором-составителем которого выступил Александр Ушаков.





Фото: Анатолий Брусиловский/предоставлено организатором