Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск рэпера Тимати (Тимура Юнусова).



Согласно данным украинского МВД, это произошло 1 июля. Ранее, 13 июня, СБУ уже заочно предъявила ему обвинения по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории.





Кроме того, с 2017 года имя Тимати находится в базе данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ).



СБУ на регулярной основе заочно предъявляет обвинения российским публичным деятелям. Также глава украинского режима Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против граждан и компаний, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.





Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"