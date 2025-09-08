Джим Джармуш завоевал «Золотого льва» Венеции с фильмом «Отец, мать, сестра, брат»

Главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» присужден картине Джима Джармуша «Отец Мать Сестра Брат» с Кейт Бланшетт в составе звездного ансамбля.



Лента, состоящая из трех новелл о сложных отношениях родителей и взрослых детей, не считалась фаворитом, пишет The Guardian.





Вторую награду, «Серебряного льва», получил документальный фильм «Голос Хинд Раджаб» тунисской режиссера Каутер Бен Ханья. Картина повествует о реальной гибели пятилетней палестинской девочки в секторе Газа и был главным претендентом на победу.





Бенни Сафди стал лучшим режиссером за «The Smashing Machine» с Дуэйном Джонсоном, лучшим актером признан итальянец Тони Сервилло, а лучшей актрисой — Синь Чжилэй из Китая. Такие ожидаемые проекты, как новые фильмы Гильермо дель Торо и Ноя Баумбаха, остались без наград.









Фото: кадр из фильма