Начались съемки третьей части комедии «Холоп»

В Москве стартовали съемки третьей части народной кинокомедии «Холоп».



Над созданием новой ленты работают студии Yellow, Black and White, START, MEM Cinema Production, телеканал «Россия» при участии «Централ Партнершип». Фильм снимается при поддержке Фонда кино.





Местом действия в третьей части выбрана эпоха Петра I, а героев ждут верфи, морские баталии, дворец турецкого султана и испытания, призванные изменить самых испорченных мажоров.





Центральными персонажами на этот раз выступят не дети, а супружеская пара на грани развода, которую сыграют Кристина Асмус и Павел Прилучный. Инициаторами их перевоспитания станут собственные дети (Виталия Корниенко и Степан Шевяков). К актерскому ансамблю во главе с Милошем Биковичем присоединится Анна Чиповская. Режиссером, как и ранее, выступит Клим Шипенко.





К актерскому составу добавились Анна Чиповская, Павел Прилучный, Кристина Асмус и Виталия Корниенко.





Фото: ВГТРК